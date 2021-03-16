Япония занялась разработкой истребителей пятого поколения

Япония решила разработать истребители пятого поколения к 2027 году. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».

Уточняется, что созданием занимаются специалисты компании Mitsubishi Heavy Industries. Прототип истребителя планируют создать к 2027 году, а массовое производство собираются начать в 2031 году. На реализацию могут потрать около 14 миллиардов долларов.

Кроме специалистов Mitsubishi Heavy Industries к работе присоединились и друие разработчики военной техники.