Мир 15 декабря 2023, 15:05 Япония заморозит активы 43 российских компаний МИД Японии объявил о заморозке активов 43 организаций из России Unsplash

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Министерство иностранных дел Японии опубликовало список из 43 российских компаний, активы которых заморозят. В их числе оказались движение «Юнармия», Институт Ландау, завод имени Свердлова, Институт спектроскопии РАН.

Активы компании Lumber Marine SA из ОАЭ также подлежат заморозке.

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Правительство Японии также ввело очередной пакет санкций против России, включив в него компании третьих стран, которые якобы помогают обходить действующие запреты. В общей сложности новые ограничения касаются 35 физлиц, 100 российских организаций, а также фирм из Армении, ОАЭ, Сирии и Узбекистана. С учетом обновления в списке оказались 494 российские компании, новые ограничения начнут действовать 22 декабря.

Против России объявили в общей сложности 17 937 санкций. Стольким ограничениям не подвергалось ни одно государство в мире. При этом Соединенные Штаты и их союзники добились лишь краха собственной экономики.