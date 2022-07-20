Япония закупила газ по самой высокой цене за всю историю

Компания Nippon Steel Corp из Японии купила груз сниженного природного газа (СПГ) по самой высокой в своей истории цене. Об этом написало агентство Bloomberg.

По его данным, японская сторона потратила свыше 135 миллионов долларов на поставку топлива, которое прибудет в страну в сентябре. У кого именно компания купила СПГ, не уточняется.

При этом 13 июля японский министр промышленности Коити Хагиуда объявил о намерении еще раз обратиться к Австралии и США с просьбой увеличить производство СПГ, а также обеспечить стабильные поставки в Японию.

Агентство отметило, что Япония планирует стать самым крупным импортером СПГ в мире. При этом она столкнулась с проблемами с электричеством, из-за чего вынуждена соглашаться на дорогой газ.

В начале июля сообщалось, что японские власти в первый раз за семь лет объявили режим экономии электричества. Правительство призвало сограждан сократить потребление энергии, при этом сохраняя обычный распорядок жизни. Об этом написала газета «Известия».