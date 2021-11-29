Япония закроется для иностранцев из-за «омикрон»-штамма

Власти Японии решили закрыть границы для иностранцев из-за опасений на фоне распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Ограничения начнут действовать с 30 ноября, объявил премьер-министр страны Фумио Кисида. Об этом написало Kyodo.

Японское правительство только 8 ноября ослабило ограничения на въезд для некоторых иностранцев, включая бизнесменов, студентов и стажеров. Однако и тогда были оговорены условия, что принимающая сторона должна обеспечить мониторинг за их передвижениями. Но теперь границы снова закрываются для всех зарубежных гостей.

Уже с 28 ноября Япония приостановила выдачу виз гостям из нескольких африканских стран. Новый «омикрон»-штамм впервые был зарегистрирован в начале ноября именно в Южной Африке. В самой Японии случаев заражения очередной вариацией SARS-СoV-2 пока не выявлено. Однако сейчас врачи обследуют одного человека, недавно приехавшего из Намибии. Ковид у него уже подтвердился, теперь медикам предстоит выяснить, какой у него штамм.

«Омикрон», по некоторым оценкам, является более опасным, чем штамм «дельта». Он уже добрался до Европы. Российский сенатор Владимир Круглый ранее предупредил об опасности завоза инфекции россиянами, которые возвращаются в страну из Египта.