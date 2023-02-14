Мир 14 февраля 2023, 08:42 Япония заключит крупный контракт с США на поставку ракет Tomahawk Министр обороны Японии Хамада сообщил о крупном контракте с США на поставку ракет Tomahawk РИА «Новости»

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Власти Японии в ближайшее время заключат крупный контракт с правительством США на поставку крылатых ракет системы Tomahawk. Об этом на пресс-конференции заявил японский министр обороны Ясукадзу Хамада, написал ТАСС.

По его словам, речь идет о крупной разовой покупке. Он не уточнил точное число ракет, однако по информации агентства Kyodo, всего США поставят примерно 500 ракет в 2023 году.

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В общей сложности Япония выделит на приобретение вооружений примерно 1,6 миллиарда евро. На боевые корабли ракеты поступят примерно в 2026 году.

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В декабре 2022 года Япония приняла новую стратегию национальной безопасности. В документе прописано, что страна получает законодательное право нанесения превентивных ударов по военным целям потенциального противника.

Кроме того, в доктрине прописано, что к 2027 году оборонные расходы государства увеличатся примерно в два раза. Также Япония вдвое увеличит число имеющихся боеголовок «Тип 12», бьющих на дальность до 1000 километров.