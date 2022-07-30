Япония заявила США, что не выйдет из проекта «Сахалин-2»

Представители Японии заявили США, что не выйдут из проекта по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2» после решения РФ сделать оператором российское ООО. Об этом рассказал министр экономики, торговли и промышленности страны Восходящего солнца Коити Хагиуда. Его слова процитировал ТАСС.

«Мы объяснили американской стороне, что в этом вопросе планируем сохранить статус-кво. Думаю, что они поняли нашу позицию», — сказал он.

По его словам, Японию действительно призывают выйти из этого проекта. Хагиуда подчеркнул, что в случае выхода его страны из «Сахалина-2» место займут другие организации. По его словам, это «лишь увеличит доходы России».

Ранее стало известно, что власти Японии призвали Mitsui и Mitsubishi сохранить доли в «Сахалине-2». Суммарно этим компаниям принадлежит 22,5% проекта.

«Сахалин-2» важен для Японии, поскольку он способен обеспечить стране стабильные полставки энергоресурсов.