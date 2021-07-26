Япония заявила России протест из-за поездки Мишустина на Курилы

Японские власти выразили России протест в связи с поездкой премьер-министра Михаила Мишустина на Курилы, которые Япония считает своей территорией. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Постоянный заместитель МИД Японии Такэо Мори из-за визита Мишустина на «северные территории», как в этой стране называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, вызвал посла РФ Михаила Галузина и заявил протест в связи с этой поездкой. Об этом сообщило РИА «Новости». Российский дипломат после встречи заявил, что считает такие действия японской стороны неприемлемыми на основании базовой позиции России.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като ранее сказал, что его страна, как только узнала о планируемом визите российского премьера на Итуруп, призывала власти РФ отказаться от этой поездки.

«Визит премьер-министра России на Итуруп противоречит последовательной позиции Японии по северным территориями (так в Японии называют южные Курильские острова — прим. ред.) и заслуживает глубочайшего сожаления», — добавил Като.

Михаил Мишустин 26 июля начал свою рабочую поездку на Дальний Восток. В частности, он посетил Курилы. Там он сообщил, что власти обсуждают возможность создания на Курилах свободной таможенной зоны.