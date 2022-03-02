Япония заявила о нарушении воздушного пространства российским вертолетом

Российский вертолет нарушил воздушное пространство Японии во время полета над морем около северной части острова Хоккайдо. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Министерства обороны страны.

В ведомстве отметили, что для перехвата иностранного воздушного судна в воздух подняли истребители японских сил самообороны.

ТАСС со ссылкой на заявление японского МИД сообщил, что дипломаты призвали Россию впредь не допускать подобных нарушений, а также выразили протест. Они уточнили, что вертолет провел в воздушном пространстве страны несколько секунд.

Россия пока никак не прокомментировала и не подтвердила факт нарушения.