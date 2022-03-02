Япония заявила о нарушении воздушного пространства российским вертолетом
Минобороны Японии: российский вертолет нарушил воздушное пространство около Хоккайдо
Российский вертолет нарушил воздушное пространство Японии во время полета над морем около северной части острова Хоккайдо. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Министерства обороны страны.
В ведомстве отметили, что для перехвата иностранного воздушного судна в воздух подняли истребители японских сил самообороны.
ТАСС со ссылкой на заявление японского МИД сообщил, что дипломаты призвали Россию впредь не допускать подобных нарушений, а также выразили протест. Они уточнили, что вертолет провел в воздушном пространстве страны несколько секунд.
Россия пока никак не прокомментировала и не подтвердила факт нарушения.