Мир 30 января 2024, 11:35 Япония захотела заключить мирный договор с Россией, продолжая политику санкций Кисида: Япония нацелена на мирный договор с РФ, но продолжит политику санкций Unsplash

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Япония продолжит следовать курсу, который нацелен на заключение мирного договора с Россией, но не откажется от политики санкций. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида во время выступления с программной речью на пленарном заседании нижней палаты парламента.

По словам Кисиды, Япония продолжит активно продвигать антироссийские санкции и поддерживать Украину. В японо-российских отношениях сложилась тяжелая ситуация из-за конфликта на Украине, отметил премьер-министр.

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«Однако Япония по-прежнему твердо привержена курсу, направленному на решение территориального вопроса и заключение мирного договора», — заверил Кисида.

Он добавил, что во второй половине февраля в Токио состоится конференция, участники которой будут обсуждать вопрос восстановления Украины.

С середины XX века Япония и СССР вели переговоры по выработке мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. В 1956 году страны подписали Совместную декларацию, в которой Советский Союз согласился рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора. О судьбе Кунашира и Итурупа в документе не говорилось, однако Япония не отказалась от претензий на все Курильские острова.

В середине января президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа пообещал посетить Курилы, поскольку никогда там не был. В ответ на это доцент кафедры международных отношений Токийского университета Ре Хината Ямагучи заявил, что визит главы государства на острова может повлечь негативные последствия для японо-российских отношений.