Япония захотела ввести дополнительные санкции против России

Япония расширит индивидуальные и экспортные санкции против российских физических лиц и организаций. Причина такому решению — ситуация вокруг Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал HNK.

Премьер-министра страны Фумио Кисида сказал о таком решении Японии на саммите «Большой семерки» или G7, который сейчас проходит в Германии.

Япония, как указывается, хочет заморозить активы 70 физических и юридических лиц из России. А в отношении еще 90 российских организаций, которые, по мнению Токио, связаны с оборонным сектором, Япония намерена ввести дополнительные экспортные санкции.

Но не все в Японии считают санкционный режим оправданным. Например, японский политик, депутат верхней палаты парламента страны Мунэо Судзуки на прошлой неделе заявил, что конфликт на Украине не удастся решить санкциями против России, а также финансовой и военной поддержкой ВСУ. Лучшее решение этого вопроса Судзуки видит в том, чтобы оказывать посредничество в решении конфликта.