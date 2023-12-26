Мир 26 декабря 2023, 11:03 Япония захотела возобновить соглашение с Россией по Курилам МИД Японии пытался возобновить соглашение о рыбном промысле в районе Курил Michael Runkel/http://imagebroker.com/#/search/globallookpress

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Очередные межправительственные консультации по вылову рыбы в районе Курильских островов не провели и квоту не согласовали. Министр иностранных дел Японии Еко Камикава заявила, что ее страна рассчитывает добиться возобновления переговоров и соглашения о рыбном промысле. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Правительство Японии продолжит работать в отношении России для осуществления промысла на основании соглашения», — сказала она.

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Министр заявила, что японская сторона пыталась на разных уровнях согласовать с Россией проведение консультаций и возобновление рыбного промысла. По словам Еко Камикавы, положительной реакции не последовало.

Соглашение о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов заключили 21 февраля 1998 года. Каждый год на межправительственных консультациях утверждали квоту на вылов рыбы. В январе 2023 года МИД России объявил посольству Японии, что дату очередной встречи согласовать не смогли.

Рыболовный промысел Японии пострадал из-за антироссийских санкций. Рыбаки потребовали, чтобы правительство компенсировало им затраты.