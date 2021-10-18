Япония захотела договориться с Россией по Курилам при нынешнем поколении

Власти Японии должны решить вопрос принадлежности Курил сейчас, не перекладывая проблему мирного договора с Россией на будущие поколения. Об этом заявил генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно, написало РИА «Новости».

Генсек правительства Японии напомнил, что подспорьем для переговоров о мирном договоре стала декларация от 19 октября 1956 года, подписанная с властями СССР. Документ позволил восстановить дипломатические отношения между странами и наметить план урегулирования территориального спора. Мацуно подчеркнул, что в годовщину подписания декларации следует вновь напомнить о важности этого вопроса.

«Вопрос мирного договора с Россией нельзя перекладывать на будущие поколения, необходимо решить проблему принадлежности четырех „северных островов“ и заключить мирный договор», — сказал чиновник.

Японские власти будут продолжать работать в этом направлении, полагаясь на договоренности, достигнутые в ходе встречи лидеров стран в Сингапуре в 2018 году, добавил Мацуно.

Российский сенатор Константин Косачев ранее раскритиковал премьера Японии Фумио Кисиду после его заявлений о суверенитете Токио над Южными Курилами.