18 декабря 2023, 04:10
Япония зафиксировала запуск из КНДР баллистической ракеты большой дальности
Ренхап: КНДР запустила баллистическую ракету в направлении японского моря
Северная Корея произвела очередной пуск неопознанной баллистической ракеты большой дальности. Как сообщило агентство Ренхап со ссылкой на военных Южной Кореи, ракета полетела в сторону Японского моря.
Предварительно, снаряд уже упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.
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«Согласно информации Минобороны Японии, вероятно, баллистическая ракета, пуск которой был осуществлен ранее Северной Кореей, уже упала», — сообщила служба безопасности на море.
Это второй пуск ракеты КНДР за минувшие сутки. Первую боеголовку запустили вечером 17 декабря. Ракета пролетела около 400 километров и упала в Японском море. Власти Японии осудили действия Северной Кореи и приступили к расследованию происшествия.
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