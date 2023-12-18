Мир 18 декабря 2023, 04:10 Япония зафиксировала запуск из КНДР баллистической ракеты большой дальности Ренхап: КНДР запустила баллистическую ракету в направлении японского моря РИА «Новости»

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Северная Корея произвела очередной пуск неопознанной баллистической ракеты большой дальности. Как сообщило агентство Ренхап со ссылкой на военных Южной Кореи, ракета полетела в сторону Японского моря.

Предварительно, снаряд уже упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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«Согласно информации Минобороны Японии, вероятно, баллистическая ракета, пуск которой был осуществлен ранее Северной Кореей, уже упала», — сообщила служба безопасности на море.

Это второй пуск ракеты КНДР за минувшие сутки. Первую боеголовку запустили вечером 17 декабря. Ракета пролетела около 400 километров и упала в Японском море. Власти Японии осудили действия Северной Кореи и приступили к расследованию происшествия.