Мир 03 сентября 2023, 09:14 Япония забыла о трагедии Хиросимы и Нагасаки из-за преклонения перед США — Медведев Медведев: преклонение Японии перед США перекрыло трагедии в Хиросиме и Нагасаки РИА «Новости»

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Нынешнее японское руководство в преклонении перед Соединенными Штатами предало забвению трагедию Хиросимы и Нагасаки, во время которой миллионы сгорели и отравились на несколько поколений вперед. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на мероприятиях в Южно-Сахалинске.

Медведев подчеркнул, что в американских ядерных ударах по городам Японии в августе 1945 года не было никакого военного смысла.

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«В своем преклонении перед Америкой они (власти Японии — прим. ред.) давно забыли о трагедии сотен тысяч сограждан, которые заживо сгорели в ядерном пламени», — процитировал зампред Совбеза ТАСС.

США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки в конце Второй мировой войны. Так американское руководство стремилось ускорить капитуляцию Японии.

В Хиросиме от взрыва 6 августа 1945 года мгновенно погибли от 70 до 100 тысяч человек. Те, кто смог выжить, впоследствии умерли от лучевой болезни. Общее число жертв по городу превысило 308 тысяч.

На Нагасаки атомную бомбу сбросили 9 августа 1945 года. Мгновенно погибли около 70 тысяч японцев, город полностью исчез с лица земли. Количество жертв этой трагедии превысило 175 тысяч. Соединенные Штаты до сих пор не признали моральной ответственности за совершенные преступления.

Ранее независимый кандидат в американский сенат от Нью-Йорка Дайан Сэйр заявила, что забывчивость чиновников Японии о том, кто стоял за катастрофой в Хиросиме, объясняется страхом перед Соединенными Штатами.