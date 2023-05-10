Мир 10 мая 2023, 08:35 Япония высказалась о будущем жестких санкций против России Генсек правительства Японии Мацуно пообещал сохранять санкции против России

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Правительство Японии не откажется от санкционной политики против России и поддержки Украины в конфликте с ней. Генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно назвал проведение спецоперации неоправданным, сообщил ТАСС.

Журналисты попросили его прокомментировать выступление президента России Владимира Путина на параде Победы 9 мая о развязанной международной войне. Хирокадзу Мацуно ответил, что японское правительство не одобрило действия страны и посчитало, что они «не могут быть оправданы никакой причиной».

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«Мы будем продолжать жесткие санкции против России и мощную поддержку Украины», — сказал он на пресс-конференции.

Речь Владимира Путина на Красной площади назвали в Великобритании выдающейся и разоблачительной. Читатели Daily Mail согласились с тем, что именно Запад развязал конфликт на Украине и воспротивился его мирному урегулированию.

Президент России заявил, что главная задача противников России — добиться ее уничтожения. Для этого, по его словам, мобилизовали неонацистов по всему миру. Он также уличил западные элиты в навязывании интересов другим странам, их стравливании и продвижении идеологии своего превосходства.