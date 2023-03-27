Мир 27 марта 2023, 04:39 Япония выразила «решительный протест» Северной Корее после запуска баллистических ракет Минобороны Японии: власти выразили протест КНДР в связи с запуском двух ракет РИА «Новости»

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Власти Японии выразили «решительный протест» Корейской Народной Демократической Республике в связи с запуском двух баллистических ракет. Заявление об этом распространило японское Министерство обороны.

«В связи с осуществленным запуском КНДР был заявлен решительный протест», — говорится в сообщении.

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Сторожевые корабли Японии призвали находящиеся вблизи от падения ракет суда не приближаться к осколкам в случае их обнаружения. Премьер-министр Японии Фумио Кисида распорядился начать расследование по делу о новом ракетном пуске Северной Кореи.

Ранее, 24 марта, КНДР провела испытания новой системы подводного ядерного вооружения. Речь идет о подводном беспилотнике, который способен нести ядерный боезаряд. Испытаниями руководил глава Северной Кореи Ким Чен Ын. Взрыв ядерного боезаряда под водой в точке назначения вызовет радиоактивное цунами, которое способно накрыть любой берег, порт или судно. Испытания прошли успешно.