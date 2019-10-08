Япония выразила протест Северной Корее из-за браконьеров
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ, протест был передан северокорейской стороне через посольство Японии в Пекине. Между Японией и КНДР нет дипломатических отношений.
Рыболовное судно из КНДР столкнулось с японским кораблемПодробнее
Столкновение произошло в понедельник утром. Японский патруль заметил в исключительной экономической зоне в районе полуострова Ното крупное рыболовное судно Северной Кореи. Патруль сначала призвал рыбаков покинуть территорию Японии, но те наоборот приблизились к ним и врезались.
В результате происшествия все 60 рыбаков из Северной Кореи оказались за бортом, само судно затонуло. Патрульные спасли их и передали на другое северокорейское судно.
Рыбаки занимаются возле полуострова Ното незаконным выловом кальмаров. Из-за того, что это место притягивает браконьеров, его постоянно патрулируют японские корабли.