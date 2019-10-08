  • Япония выразила протест Северной Корее из-за браконьеров

    08 октября 2019, 08:57

    Юлия Булыгина

    МИД Японии заявил протест Пхеньяну после столкновения корейского рыболовного судна с патрульным кораблем. Транспортные средства столкнулись в исключительной экономической зоне Японии.
    Япония выразила протест Северной Корее из-за браконьеров

    Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ, протест был передан северокорейской стороне через посольство Японии в Пекине. Между Японией и КНДР нет дипломатических отношений.

    Рыболовное судно из КНДР столкнулось с японским кораблем

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    Столкновение произошло в понедельник утром. Японский патруль заметил в исключительной экономической зоне в районе полуострова Ното крупное рыболовное судно Северной Кореи. Патруль сначала призвал рыбаков покинуть территорию Японии, но те наоборот приблизились к ним и врезались.

    В результате происшествия все 60 рыбаков из Северной Кореи оказались за бортом, само судно затонуло. Патрульные спасли их и передали на другое северокорейское судно.

    Рыбаки занимаются возле полуострова Ното незаконным выловом кальмаров. Из-за того, что это место притягивает браконьеров, его постоянно патрулируют японские корабли.