Япония выразила протест КНДР из-за запуска баллистических ракет

Токио выражает решительный протест в связи с запуском Пхеньяном двух баллистических ракет, одна из которых достигла экономической зоны Японии, заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ.

«Сегодня утром Северная Корея провела два пуска баллистических ракет. Подобные пуски баллистических ракет являются нарушением резолюций ООН, мы заявили решительный протест и осуждаем их», — приводит РИА «Новости» слова японского премьера.

Абэ также добавил, что Япония созовет заседание национального Совета безопасности, на котором будет обсуждаться ситуация и меры.

Премьер-министр Японии также отметил, что страна по-прежнему находится в тесном взаимодействии с мировым сообществом, в первую очередь с США, и принимая повышенные меры безопасности, Япония сделает все для защиты безопасности народа.

В среду утром Северная Корея провела два пуска. По предположению японской стороны, это были баллистические ракеты, что является нарушением резолюций Совбеза ООН. По данным Токио, первый пуск был проведен в 7:17 (1:17 по московскому времени). Второй — через 10 минут. Ущерб воздушным и морским судам нанесен не был.