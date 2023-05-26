26 мая 2023, 05:11
Япония ввела санкции против Скабеевой и Жоги
Япония ввела санкции против 24 россиян и 80 организаций
Япония расширила санкционный список, внеся в него 24 россиян и 80 российских организаций. В частности, персональный санкции вели против журналистки Ольги Скабеевой и командира батальона «Спарта» Артема Жоги, сообщил МИД страны.
В список также попали представители командования ВС России, чиновники и прокуроры из ЛНР и ДНР Запорожской и Херсонской областей. Ограничения коснулись командующего ВДВ Михаила Теплинского, командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева.
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Правительство Японии ввело персональные санкции против гендиректора концерна «Алмаз-Антей» Яна Новикова. Под ограничения попали 80 организаций: НПО имени Лавочкина и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ, фонд перспективных исследований, ПАО «КАМАЗ», «Мегафон», фонд «Сколково» и «Сколтеха»."Электроприбор» и другие.
Для них запрещен экспорт товаров, «способствующих укреплению промышленной базы РФ», их список составят позже. Санкции предполагают заморозку активов лиц и организаций на территории Японии в случае их обнаружения.
Ранее представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что попытки санкционного давления на Россию продолжаются уже много лет, и фантазия у авторов введения ограничений закончилась. Подготовленный Евросоюзом новый пакет ограничений причинит больше вреда его авторам, чем России.
Япония
Санкции
Ольга Скабеева
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