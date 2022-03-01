Япония ввела санкции против Путина

МИД Японии рассказал о деталях санкций против России, которые провительство страны ввело в связи с ситуацией на Украине. В список ограничений попали президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.

Всего под персональные санкции попали шесть представителей руководства страны. Их активы в Японии заморозят, если обнаружат.

Также Япония ввел экспортные санкции: они коснулись 49 компаний и организаций России. В их числе оказались ФСБ, ГРУ, АО «Компания «Сухой», АО «РСК «МиГ», а также госкорпорация «Ростех».

Япония ввела санкции вслед за другими странами и ЕС. Так они отреагировали на начало спецоперации в Донбассе, о которой президент России объявил утром 24 февраля. В Министерстве обороны подчеркнули, что российская армия не наносит удары по гражданским объектам.