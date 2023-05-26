Мир 26 мая 2023, 07:12 Япония ввела санкции против 80 российских организаций Япония ввела санкции против 80 российских организаций РИА «Новости»

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Власти Японии ввели новые санкции против России, под ограничения попали 80 отечественных организаций. Об этом сообщила пресс-служба японского МИД.

Ограничения затронули компании «Сколтех», фонд «Сколково», ПАО «Камаз», НПО имени Лавочкина, «Мегафон», «Электроприбор», «Алмаз-Антей» и другие. В отношении них ввели запрет на экспорт, санкции вступят в силу со 2 июня.

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Также Япония дополнительно введет ограничение на поставку ряда товаров, которые способны положительно повлияет на промышленный сектор России. Их список позднее определит правительство страны.

Кроме того, в санкционный список попали 24 новых физических лица. Сообщалось, что под ограничения попали командующий РВСН Сергей Каракаев, прокуроры и чиновники из Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик, журналистка и телеведущая Ольга Скабеева.