26 мая 2023, 07:12
Япония ввела санкции против 80 российских организаций
Япония ввела санкции против 80 российских организаций
Власти Японии ввели новые санкции против России, под ограничения попали 80 отечественных организаций. Об этом сообщила пресс-служба японского МИД.
Ограничения затронули компании «Сколтех», фонд «Сколково», ПАО «Камаз», НПО имени Лавочкина, «Мегафон», «Электроприбор», «Алмаз-Антей» и другие. В отношении них ввели запрет на экспорт, санкции вступят в силу со 2 июня.
Реклама
Также Япония дополнительно введет ограничение на поставку ряда товаров, которые способны положительно повлияет на промышленный сектор России. Их список позднее определит правительство страны.
Кроме того, в санкционный список попали 24 новых физических лица. Сообщалось, что под ограничения попали командующий РВСН Сергей Каракаев, прокуроры и чиновники из Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик, журналистка и телеведущая Ольга Скабеева.
Япония
Санкции
Россия
Реклама
Реклама