Япония ввела санкции против 17 россиян, включая Зюганова и Вексельберга

Власти Японии в ответ на операцию РФ на Украине решили ввести персональные санкции еще против 17 россиян, включая председателя КПРФ Геннадия Зюганова и бизнесмена Виктора Вексельберга. Об этом сообщили на сайте МИД Японии.

Ограничительные меры предусматривают заморозку активов в Японии, а также запрет на денежные переводы указанным лицам. Кроме Зюганова и Вексельберга под санкции также попали депутаты Госдумы Юрий Афонин, Евгения Бессонова, Леонид Калашников, Владимир Кашин, Николай Коломейцев и другие.

Ранее японский МИД опубликовал некоторые детали нового пакета санкций в отношении России и Белоруссии. Под санкции попали еще несколько влиятельных россиян, в том числе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Еще раньше власти Японии решили ввести санкции в отношении Центробанка РФ, а также ввести запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования в Россию.

Также Япония ввела экспортные санкции: они коснулись 49 компаний и организаций России. В их числе оказались ФСБ, ГРУ, АО «Компания «Сухой», АО «РСК «МиГ», а также госкорпорация «Ростех».