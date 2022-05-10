Япония ввела санкции против 140 человек из России, ДНР и ЛНР

Япония вводит новые санкции против 140 человек из России, ДНР и ЛНР. Среди них значатся российский премьер-министр Михаил Мишустин и заместитель секретаря российского Совбеза Рашид Нургалиев, сообщило РИА «Новости». Также ограничения вводятся против 71 российской компании.

Обновленный санкционный список размещен на сайте японского Министерства иностранных дел, уточнило РИА «Новости».

Изначально поступала информация о введении санкций против 133 человек из России, ЛНР и ДНР. Однако, согласно полным спискам, общее число 141. По России — восемь, по ЛНР и ДНР — 133.

В перечне по республикам значатся представители руководства ЛНР и ДНР. Активы перечисленных в списке лиц в Японии заморозят в случае обнаружения.

Также под запретом финансовые операции с указанными в перечне лицами. К ним относятся и заключение договоров о депозите или займе.

Запрет также вводится на экспорт товаров и проведение транзакций для 71 российской компании.