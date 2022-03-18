Япония ввела новые санкции против России

Власти Японии решили ввести дополнительные санкции против России из-за проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МИД страны.

В санкционный список попали 15 человек и девять организаций из России — это чиновники и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Активы этих лиц и организаций в Японии будут заморожены.

Ограничительные меры ввели, в частности, против официального представителя МИД России Марии Захаровой, восьми замминистров обороны, а также «Рособоронэкспорта», «Вертолеты России» и «Объединенной авиастроительной корпорации».

На фоне ситуации на Украине власти Японии ввели несколько пакетов санкций против России. В частности, Японии запретила экспорт в Россию нефтеперерабатывающего оборудования, также страна решила ввести санкции против Центробанка РФ.

Кроме того, под рестрикции попали российские чиновники и бизнесмены — среди них лидер КПРФ Геннадий Зюганов, президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.