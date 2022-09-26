Япония ввела новые санкции против России | 360°

Мир 26 сентября 2022, 06:45 Поделиться Telegram

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Viber Япония ввела новые санкции против России Новые санкции Японии против России вступят в силу 3 октября РИА «Новости»

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Правительство Японии утвердило новый пакет антироссийских санкций. В него внести 21 организацию из сферы оборонно-промышленного комплекса, а также запрет на поставку товаров, которые можно использовать в создании химического оружия. Постановление вышло на сайте Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

Новые меры вступят в силу 3 октября. Во-первых, кабмин внес 21 пункт в список российских организаций, на которые распространяется запрет на экспорт товаров из Японии. В их числе, например, Всероссийский научно-исследовательский институт оптико- физических измерений, НПО «Эталон», ОАО «Мосэлектронпроект» и другие.

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Во-вторых, японские власти ввели запрет на экспорт в Россию «товаров, связанных с химическим оружием». Каких именно, в постановлении не указали.

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В июле правительство Японии уже расширяло список санкций против России и Белоруссии. В него включили 90 физических и юридических лиц. Власти заморозили активы людей, причастных к «дестабилизации обстановки на востоке Украины», наложили запрет на экспорт для некоторых компаний и оказание бухгалтерских услуг, а также эмбарго на ввоз золота из России.

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