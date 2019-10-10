Япония временно отказалась от круиза к Южным Курилам

С точки зрения японских дипломатов, морская поездка сорвалась в связи с «обстоятельствами с российской стороны». Морское путешествие перенесли из-за организационно-технических причин.

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Поездка на Кунашир была запланирована на 11–13 октября, на Итуруп — 14–15 октября. Группа туристов должна была вернуться на родину 16 октября. Благодаря круизу Токио планировал укрепить взаимоотношения с местными жителями и завоевать их доверие. А потом Япония хотела организовывать подобные туры на Южные Курилы на постоянной основе.

К туру собирались присоединиться 50 человек, 20 из них — чиновники. Они должны были пересечь российскую границу в безвизовом режиме.

Токио не согласен с принадлежностью Южных Курил к России и до сих пор рассматривает группу островов как свою. Территорию якобы «временно оккупировал» бывший Советский Союз в конце Второй мировой войны.