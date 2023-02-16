Мир 16 февраля 2023, 04:47 Япония впервые за пять месяцев приобрела нефть у России Япония в январе 2023 года впервые за пять месяцев возобновила импорт нефти из России Pxhere

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Япония в январе приобрела небольшой объем нефти у России, заявили в японском Министерстве финансов. Это произошло впервые за пять месяцев после частичного отказа от поставок из РФ.

Импорт Японией этого ресурса из России по сравнению с январем 2022 года сократился на 76%. В июне 2022 года покупки нефти и нефтепродуктов довели до нуля, но уже в июле и августе Япония закупила у России небольшой объем. В очередной раз Япония полностью прекратила импорт этого вида энергоресурсов в сентябре.

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Кроме того, в январе 2023 года Япония уменьшила на 9,7% импорт сжиженного природного газа из России. Также сократился на 56,9% объем закупок российского угля.

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В начале февраля ЕС снял санкции с нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, но за пределами страны. Потолок цен на такие продукты действовать не будет. Кроме того, ограничения не коснутся тех нефтепродуктов, которые получаются при смешивании российских с зарубежными. Объяснили это тем, что при смешивании российского сырья в другой стране с иностранным продуктом конечное вещество больше не считается продуктом российского происхождения.