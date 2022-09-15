Япония впервые за 7 лет задумалась о введении режима экономии электроэнергии зимой | 360°

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Япония впервые за 7 лет задумалась о введении режима экономии электроэнергии зимой

Kyodo: в Японии впервые за 7 лет могут ввести режим экономии электроэнергии зимой

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Власти Японии могут ввести режим экономии электроэнергии в зимний период. Этот шаг будет неординарным, такого в стране не было последние семь лет.

По данным источника агентства Kyodo, 15 сентября прошло заседание экспертной комиссии по вопросу энергообеспечения зимой на фоне роста цен на энергоносители. На повестке была тема предотвращения падения коэффициента запаса электроэнергии ниже критического показателя 3%, сообщило РИА «Новости».

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Источник Kyodo уточнил, что власти могут призвать население снижать потребление электроэнергии. Людям позволят использовать кондиционеры и другие электроприборы для обогревания домов, а вот расход потребления электричества на другие цели может быть снижен. Тут речь идет о рекламных вывесках, демонстрации работы телевизоров в магазинах и на витринах.

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Режим электроэнергии уже ввели в Японии этим летом из-за рекордной жары. Он продлится до конца сентября.

Электричество

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