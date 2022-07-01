Япония впервые за 7 лет ввела режим экономии электроэнергии

В Японии в перввй раз с 2015 года объявили режим экономии электричества. Мера, объявленная на три месяца, призвана предотвратить перебои из-за рекордной жары — до +35 градусов в некоторых районах. Спрос на электроэнергию вырос из-за погоды, а увеличения поставок энергоресурсов не ожиидается, написало агентство Kyodo.

Власти не принуждают японцев отказаться от кондиционеров, но посоветовали не оставлять включенным ненужный свет. Поощряется снижение потребления электричества с 17:00 до 20:00 — в этот период уменьшается вырботка солнечной энергии. Следующие предписаниям домохозяйства планируют награждать — власти и поставщики электричества намерены ввести программы с начислением баллов.

Как отметили журналисты агентства, риск недостатка электроэнергии связан и со старением тепловых электростанций и возможными сложностями с закупкой топлива из-за событий на Украине.

В последний раз японцев просили экономить электроэнергию в 2011 году, когда после землетрясения и цунами случилась авария на АЭС «Фукусима-1» и были остановлены другие атомные станции страны, дававшие около трети электроэнергии. Режим экономии действовал до 2015 года.