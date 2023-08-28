Мир 28 августа 2023, 18:18 Япония впервые направила истребители F-35 на зарубежные базы NHK: Япония впервые направила истребители F-35 на зарубежные базы в Австралии U.S. Department of Defense

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Два истребителя F-35 из состава Воздушных сил самообороны Японии прибыли на военную базу в Австралии. Это первый подобный случай размещения воздушной техники этого типа за рубежом в истории страны, сообщил телеканал NHK.

Истребители прибыли в понедельник на базу Тиндал в 320 километрах от Дарвина. Руководство ВВС обеих стран подчеркнуло, что этот шаг стал важным для сохранения открытого и свободного пространства Азиатско-Тихоокеанского региона, а также укрепления двустороннего сотрудничества на всех уровнях.

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Японские власти приобрели истребители F-35 в 2017 году. В начале августа вступило в силу соглашение с Австралией о сотрудничестве в сфере безопасности.

В Японии истребители вернутся во вторник в сопровождении шести австралийских самолетов F-35 на учения Bushido Guardian.

Ранее Япония, Канада и США начали совместные военно-морские учения неподалеку от Курил.