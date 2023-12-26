Мир 26 декабря 2023, 08:26 Япония в начале 2024 года обсудит с США экспорт ракет NHK: Япония проведет в 2024 году переговоры с США по передаче ракет для Patriot Adam WarøAwa/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Япония и США начнут в начале 2024 года консультации по передаче американской стороне ракет для комплексов ПВО Patriot. Об этом сообщил телеканал NHK.

Армия Японии имеет на вооружении снаряды PAC-2, которые можно использовать для ликвидации самолетов и крылатых ракет, а также РАС-2 для перехвата баллистических ракет. Японская сторона предложит поставить их в США.

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Власти Японии 22 декабря упростили правила для экспорта оружия, поэтому страна сможет отправлять за рубеж не только компоненты вооружений, но и ракеты для Patriot и артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон и попросил руководство США поставить стране системы ПВО Patriot, средства РЭБ, беспилотники и истребители. По его словам, вооружение поможет ВСУ «продвинуться на земле».

Зеленский заявил, что новый пакет помощи необходимо направить Украине как можно быстрее, несмотря на коррупцию в стране. Он также раскритиковал конгресс США за проволочки с согласованием поставок оружия.