Мир 04 ноября 2022, 04:30 Япония в качестве председателя G7 в 2023 году усилит антироссийские санкции — МИД Глава МИД Японии Хаяси: будем работать над сохранением и усилением санкций против России Pixabay

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Как председатель G7 в 2023 году Япония пообещала работать над усилением антироссийских санкций и оказанием помощи Украине. Такое заявление сделал на встрече глав МИД группы G7 министр иностранных дел страны Есимаси Хаяси. Его слова привел ТАСС.

«Министр Хаяси заявил, что Япония в дополнение к уже оказанной ранее помощи будет продолжать поддержку Украины, включая помощь [для того, чтобы] преодолеть суровую зиму. В следующем году, в год председательства Японии в G7, [Токио] будет прилагать усилия для того, чтобы страны-единомышленники, в первую очередь G7, сохраняли и наращивали серьезные санкции против России, а также помощь Украине», — говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.

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В ходе встречи Хаяси заявил об угрозе применения Россией ядерного оружия, несмотря на неоднократные опровержения Москвы. Министр напомнил о Хиросиме и Нагасаки и отметил, что такого не должно повториться.

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Саммит G7 под председательством Японии пройдет в Хиросиме в мае 2023 года. Для властей Японии это символично.