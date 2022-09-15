Япония в августе увеличила импорт СПГ из России в три раза | 360°

Мир 15 сентября 2022, 04:26 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Япония в августе увеличила импорт СПГ из России в три раза Япония нарастила импорт российского СПГ в августе на 211% по сравнению с 2021 годом Pxhere.com

Читать 360tv в

Япония в августе увеличила импорт сниженного природного газа (СПГ) из России на 211,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на обнародованную японским Минфином статистику.

Вместе с этим, как следует из материала, объем импорта нефти за этот же период в годовом выражении стал меньше на 20,3%, добавил RT.

Реклама

Также в августе 2022 года снизился импорт угля. Он стал меньше на 32,6% по сравнению с этим же периодом 2021-го. Импорт руды, напротив, стал выше. Он увеличился на 44,9% за отчетный период.

Реклама

Ранее заместитель генерального секретаря кабмина Японии Сэйдзи Кихара допустил отмену суточного лимита на въезд в страну и снятие запрета на самостоятельный туризм. Кроме того, японские власти могут ослабить визовый режим, отметил Кихара. Он подчеркнул, что многие туристы хотели бы посетить Японию уже этой осенью или зимой. После активной фазы пандемии коронавируса туризм в мире постепенно восстанавливается. Некоторые ограничения страна смягчила с 7 сентября.

0 0 0 0 0 0