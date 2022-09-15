Япония нарастила импорт российского сжиженного природного года на 211% по сравнению с прошлым годом | 360°

Мир 15 сентября 2022, 08:58 Поделиться Telegram

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Viber Япония нарастила импорт российского сжиженного природного года на 211% по сравнению с прошлым годом Минфин Японии сообщил об увеличении импорта СПГ из России на 211% Flickr / OiMax

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Япония в последний месяц лета нарастила импорт сниженного природного газа (СПГ) из России более чем в три раза. Об этом говорит статистика, которую опубликовало Министерство финансов страны, написало РИА «Новости».

Объем поставок газа в августе по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился на 211,2%. При этом объем импорта нефти за такой же срок в годовом выражении уменьшился на 20,3%.

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Продажа российского угля в августе снизилась на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м. Импорт руды наоборот вырос на 44,9%. Япония на 154% увеличила импорт российских овощей, но уменьшила на 94-95% ввоз зерновых и сои.

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«Общий объем экспорта из Японии в Россию в августе снизился в годовом выражении на 24,3% и составил 54,95 миллиарда иен (384 миллиона долларов). Импорт российских товаров в Японию вырос за то же время на 67,4% и составил 164,1 миллиарда иен (1,15 миллиарда долларов)», — сказано в статье агентства.

Страны G7, в числе которых и Япония, в конце июня 2022 года подтвердили желание уменьшить зависимость от энергоносителей из РФ. Этой осенью они также подтвердили, что планируют ввести потолок на черное золото. Лимит цен на нефть должен начать действовать 5 декабря 2022 года, а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 года.

В начале сентября президент России Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на энергоресурсы, заявил, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

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