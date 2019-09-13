Япония в 49-й раз побила рекорд по числу долгожителей

Число японцев, чей возраст 100 лет и старше, перевалило за 70 тысяч. Рекорд обновляется ежегодно последние 49 лет: долгожителей на островах становится все больше.

Подавляющее большинство среди долгожителей составляют женщины, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на японское Министерство здравоохранения, труда и благосостояния. Подсчеты долгожителей в Японии проводят регулярно в преддверии государственного праздника — Дня почитания пожилых людей. В этом году праздник приходится на понедельник, 16 сентября.

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Всего в стране насчитали 8463 мужчины-долгожителя и 62,7 тысячи женщин, чей возраст больше века. Таким образом, число долгожительниц составило 88% от общего числа японцев, отметивших свой столетний юбилей.

За год на островах стало на 1453 долгожителя больше. Последние 49 лет рекорд по числу долгожителей обновляется ежегодно. Так, в 1963 году, когда был произведен первый подсчет, было всего 153 японца старше 100 лет.

За последние 30 лет число долгожителей выросло в 23 раза. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния считает, что основными причинами долголетия в Японии являются прогресс в медицинских технологиях и работа самих граждан над укреплением собственного здоровья.