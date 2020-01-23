Япония в 1956 году сняла территориальные требования к СССР: СМИ нашли старые документы

Японское правительство в 1956 году на последнем этапе переговоров с СССР о восстановлении отношений после Второй мировой войны сняло претензии на южную часть Курил. Об этом сообщила газета «Асахи», ссылаясь на ранее не опубликованные записи тех времен сотрудников МИД Японии.

Документы находились в архиве бывшего премьер-министра страны Такэо Мики. После его смерти материалы передали в библиотеку токийского Университета Мэйдзи. Там дипломатический раритет обнаружили исследователи. Об этом написал ТАСС.

До последнего времени Токио настаивал на том, что во время переговоров с Москвой необходимо обсудить принадлежность Южных Курил. Именно в этом вопросе должна была быть поставлена точка для подписания мирного договора.

Но найденный сейчас документ ясно говорит о том, что Япония в 1956 году временно сняла территориальные требования для восстановления двухсторонних отношений с Советским Союзом. Также Токио нужно было, чтобы СССР согласился принять Японию в ООН.

Недавно японский премьер-министр Синдзо Абэ в очередной раз подтвердил намерение подписать мирный договор с Россией. Об этом он договорился с президентом РФ Владимиром Путиным еще в конце 2018 года, но за это время соглашение так и не было подписано.

Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан. В этом вопросе японские власти ссылаются на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Советский Союз считал, что подписанная в 1956 году Совместная декларация прекратит спор. Современная Россия придерживается мнения, что Южные Курилы стали частью СССР по итогам Второй мировой войны. Российский суверенитет над ними не подлежит сомнению.