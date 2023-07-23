23 июля 2023, 09:01
Япония ужесточила контроль за экспортом товаров для создания полупроводников
Япония с 23 июля ужесточила контроль за экспортом товаров для производства чипов
Решение японского правительства об ужесточении контроля за экспортом необходимых для производства полупроводников и микросхем вступило в силу с 23 июля. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики, промышленности и торговли страны.
Всего в перечень попали 23 наименования товаров, в отношении которых введут жесткий экспортный контроль. В частности, в нем есть товары для литографии, термической обработки, напыления, травления, экспонирования и другие.
Реклама
Ужесточение контроля предполагает, что заказ данных товаров сильно усложнится. Каждый конкретный случай будет персонально рассматривать профильное министерство, но новые меры не коснутся США, Тайваня и Южной Кореи.
По данным агентства Kyodo, всего новые ограничения затронут около десяти компаний в Японии. При этом в министерстве заявили, что бизнес сильно не пострадает, так как речь идет лишь об ограниченном сегменте полупроводников, а не полном эмбарго.
Япония
Технологии
Реклама
Реклама