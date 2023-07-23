Мир 23 июля 2023, 09:01 Япония ужесточила контроль за экспортом товаров для создания полупроводников Япония с 23 июля ужесточила контроль за экспортом товаров для производства чипов РИА «Новости»

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Решение японского правительства об ужесточении контроля за экспортом необходимых для производства полупроводников и микросхем вступило в силу с 23 июля. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики, промышленности и торговли страны.

Всего в перечень попали 23 наименования товаров, в отношении которых введут жесткий экспортный контроль. В частности, в нем есть товары для литографии, термической обработки, напыления, травления, экспонирования и другие.

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Ужесточение контроля предполагает, что заказ данных товаров сильно усложнится. Каждый конкретный случай будет персонально рассматривать профильное министерство, но новые меры не коснутся США, Тайваня и Южной Кореи.

По данным агентства Kyodo, всего новые ограничения затронут около десяти компаний в Японии. При этом в министерстве заявили, что бизнес сильно не пострадает, так как речь идет лишь об ограниченном сегменте полупроводников, а не полном эмбарго.