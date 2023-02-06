06 февраля 2023, 07:28
Япония установила потолок цен на нефтепродукты из России
Япония вслед за Евросоюзом установила потолок на нефтепродукты из России. Ограничения начнут действовать уже с сегодняшнего дня, сообщил японский МИД.
По данным ТАСС, ограничения на перевозимые морем российские нефтепродукты установили в размере 100 долларов и 45 долларов за баррель (в зависимости от категории).
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Евросоюз ввел аналогичную меру с 5 февраля. Ценовым потолком для бензина и дизельного топлива, который торгуют с премией к сырой нефти, — 100 долларов за баррель, для товаров с дисконтом (мазут) — 45 долларов. Переходный период для выполнения контрактов по поставкам, которые заключили еще до вступления ограничений в силу, продлится 55 дней — до 1 апреля.
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Между тем Россия с 1 февраля до 1 июля 2023 года запретила экспорт нефти и нефтепродуктов иностранным организациям и лицам по контрактам, в которых прямо или косвенно прописан потолок цен. Исключения возможны только на основании решения президента Владимира Путина.
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