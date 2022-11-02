Япония созвала заседание Совбеза после пусков ракет КНДР | 360°

Мир 02 ноября 2022, 05:12 Япония созвала заседание Совбеза после пусков ракет КНДР Премьер Японии Кисида заявил о созыве заседания Совбеза после пусков ракет КНДР Pixabay

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Японские власти созывают экстренное заседание совета национальной безопасности в связи с очередными ракетными пусками КНДР, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. Его слова привел ТАСС.

Северная Корея 2 ноября произвела очередной пуск сразу трех ракет. По данным агентства Yonhap, одна из них летела в направлении острова Уллындо и упала в Японском море. Как уточняет Kyodo, ссылаясь на источники в правительстве, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. На острове Уллындо была объявлена воздушная тревога.

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Глава Минобороны Японии Ясукадзу Хамада заявила журналистам, что северокорейские власти запустили две ракеты. Они пролетели от 150 до 200 километров. Посольство Японии выразило решительный протест из-за действий Пхеньяна.

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До этого ракетные испытания проводились Северной Кореей в октябре. Власти республики считают пуски ракет необходимостью на фоне совместных маневров Южной Кореи и США в Японском море.