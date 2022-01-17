Япония создала кризисный штаб после запуска снаряда КНДР

При канцелярии премьер-министра Японии Фумио Кисиды создан кризисный штаб в связи с возможным ракетным испытанием Пхеньяна. Об этом сообщил телеканал NHK.

«Представители ответственных ведомств проводят экстренную встречу в сформированном кризисном штабе при канцелярии премьер-министра с целью сбора информации и подтверждения возможного ущерба», — говорится в сообщении телеканала.

Также СМИ сообщило, что Кисида дал распоряжение ответственным ведомствам провести детальный анализ ситуации, включая вопросы безопасности авиа- и морского транспортного сообщения, подробно и своевременно информировать население, а также предпринять меры в случае непредвиденных обстоятельств.

Предупреждение о возможном запуске баллистической ракеты со стороны Северной Кореи обнародовала береговая охрана Японии в 08:54 по местному времени (02:54 по Москве). О запуске также сообщили в Минобороны страны. Менее чем через 10 минут появились данные, что запущенная ракета уже упала.

Если информация о запуске подтвердится, это будет уже четвертое ракетное испытание КНДР с начала 2022 года. Предыдущие прошли 5, 11 и 14 января. По заявлениям Северной Кореи, в первых двух случаях были запущены гиперзвуковые ракеты, а 14 января — две баллистические ракеты малой дальности.