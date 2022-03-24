Япония создала экстренный штаб из-за возможного ядерного испытания КНДР

Власти Японии создали экстренный штаб при канцелярии японского премьер-министра Фумио Кисиды в связи с поступившей информацией о возможных ракетных испытаниях КНДР. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NHK.

«Представители ответственных ведомств проводят экстренную встречу в сформированном кризисном штабе при канцелярии премьер-министра с целью сбора информации и подтверждения возможного ущерба», — говорится в заявлении.

Ранее береговая охрана Японии заявила о пуске неопознанного снаряда со стороны КНДР в район Японского моря, пояснил RT.