Япония сообщила о запуске ракеты из Северной Кореи

«Ракета упала в Японском море, по всей видимости, за пределами исключительной экономической зоны Японии», — сказано в сообщении.

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После инцидента сотрудники службы безопасности на море призвали к соблюдению осторожности со стороны кораблей.

Также «неопознанный снаряд» засекли и в Южной Корее. По словам Объединенного комитета начальников штабов, сейчас южнокорейские военные занимаются анализом полученных данных. При этом не уточняется, сколько именно было обнаружено пусков и откуда именно они были сделаны.

Как пишет агентство Kyodo, ракеты запустили с восточного побережья Северной Кореи.

КНДР уже несколько раз запускала снаряды в октябре, сентябре и августе. В конце лета военные Северной Кореи начали испытания ракетных систем нового типа. Президент США Дональд Трамп заявлял, что такие действия КНДР не нарушают сингапурское соглашение между странами.