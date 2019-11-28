  • Япония сообщила о запуске ракеты из Северной Кореи

    28 ноября 2019, 12:38

    Дарья Бунякова

    Служба безопасности на море Японии зафиксировала пуск ракеты со стороны КНДР. Снаряд упал в воду, сообщает телеканал NHK со ссылкой на источник в Министерстве обороны.
    Япония сообщила о запуске ракеты из Северной Кореи

    «Ракета упала в Японском море, по всей видимости, за пределами исключительной экономической зоны Японии», — сказано в сообщении.

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    После инцидента сотрудники службы безопасности на море призвали к соблюдению осторожности со стороны кораблей.

    Также «неопознанный снаряд» засекли и в Южной Корее. По словам Объединенного комитета начальников штабов, сейчас южнокорейские военные занимаются анализом полученных данных. При этом не уточняется, сколько именно было обнаружено пусков и откуда именно они были сделаны.

    Как пишет агентство Kyodo, ракеты запустили с восточного побережья Северной Кореи.

    КНДР уже несколько раз запускала снаряды в октябре, сентябре и августе. В конце лета военные Северной Кореи начали испытания ракетных систем нового типа. Президент США Дональд Трамп заявлял, что такие действия КНДР не нарушают сингапурское соглашение между странами.