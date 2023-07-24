Мир 24 июля 2023, 19:05 Япония сообщила о запуске баллистической ракеты со стороны КНДР Береговая охрана Японии: КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету Freepik

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КНДР сегодня запустила, предположительно, баллистическую ракету, сообщила береговая охрана Японии. Вероятно, она уже упала. Об этом написал ТАСС.

Японские сторожевые корабли призвали не приближаться к обломкам ракеты и в случае их обнаружения сразу обращаться к властям.

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КНДР также проводила испытательный пуск двух баллистических ракет в направлении Японского моря 19 июля. По данным СМИ, максимально они поднялись на 50 километров. Снаряды, вероятно, упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Позже, 22 июля, сообщалось, что Северная Корея запустила крылатые ракеты в сторону Желтого моря. Подробностей журналисты не приводили.

Ранее помощник генерального секретаря ООН Халед Хиари заявил, что ракета КНДР якобы упала в море в исключительной экономической зоне России 12 июля. Информацию опровергла официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Дипломат отметила, что никаких подтверждающих данных нет.