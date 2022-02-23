Япония сообщила о введении санкций против России

Япония введет санкции в отношении России в связи с признанием последней самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил премьер-министр страны Фумио Кисида, его слова приводит РИА «Новости».

«Наша страна приняла решение о введении следующих санкций: остановка выдачи виз представителям двух республик и замораживание капиталов, запрет экспортно-импортных отношений с этими двумя республиками, размещение и операции по новому суверенному долгу российского правительства в нашей стране», — рассказал Кисида.

Он также добавил, что в дальнейшем правительство страны примет решение по деталям этих мер и «без промедления» проведет необходимые процедуры.

Ранее в Евросоюзе пришли к соглашению относительно состава пакета санкций против РФ. Ограничения коснутся 27 физических и юридических лиц и 351 депутат Госдумы в связи с положительным голосованием за признание независимости ДНР и ЛНР.

Великобритания вводит санкции против пяти банков и трех российских бизнесменов — Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.

Президент США Джо Байден заявил, что санкции коснутся двух банков, в том числе ВЭБ, суверенного долга России и российских элит. При этом санкции против ВЭБ Штаты намерены ввести уже 22 февраля, ограничения против представителей элиты и членов их семей последуют 23 февраля. Также Байден отметил, что США продолжают работать с Германией над тем, чтобы «Северный поток — 2» не был запущен и намерены продолжать помогать Украине в сфере обороны.