Япония сообщила о приостановке безвизовых обменов с Россией

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что кабинет министров решил отложить безвизовые обмены с Россией. Речь, в частности, идет о посещении «северных территорий». Так в этой стране называют острова Итуруп, Кунашир, Шикотани Хабомаи.

«Правительство и организации относительно обменов с четырьмя северными островами на этот год в текущей ситуации вынужденно приняли решение отложить их на обозримое время», — сказал Мацуно. Его процитировало РИА «Новости».

МИД РФ 21 марта сообщил, что Россия в ответ на недружественные шаги Японии отказывается от ведения переговоров с японской стороной по мирному договору, а также прекращает безвизовые поездки японцев на южные Курильские острова. Кроме того, Россия объявила о выходе из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Мацуно прокомментировал заявление российской стороны. По его словам, такая ситуация сложилась из-за действий РФ на Украине.

«Несмотря на это Россия пытается переложить ответственность на Японию, что является неприемлемым», — подчеркнул он.

Генеральный секретарь посочувствовал бывшим жителям островов, но объяснил, что «в связи с положением на Украине нынешняя ситуация не располагает к проведению согласований с Россией по этому вопросу». До этого безвизовые обмены с Россией не проходили два года.

Безвизовые обмены между проживающими на российских южных Курилах и Японией стартовали еще в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, а также решения вопроса о заключении мирного договора. Для поездки надо было иметь при себе национальный паспорт со специальным вкладышем, виза не требовалась. Чартерный рейс из Японии на Курилы впервые состоялся осенью 2017 года. До этого момента безвизовые делегации привозили морскими судами.