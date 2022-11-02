Япония сообщила о новом пуске ракеты КНДР | 360°

Мир 02 ноября 2022, 03:49 Япония сообщила о новом пуске ракеты КНДР Береговая охрана Японии сообщила о новом пуске ракеты КНДР YouTube

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Северная Корея 2 ноября произвела запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщил ТАСС со ссылкой на Береговую охрану Японии.

Ведомство призвало находящиеся в Японском море судна в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним, а немедленно связаться с властями. В последнее время КНДР неоднократно производила пуски ракет.

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Испытания проводились на фоне завершения ежегодных учений Южной Кореи «Хогук». К новым маневрам под названием Vigilant Storm планируют присоединиться американские военные.

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В Сеуле протестуют против использования Пхеньяном баллистических ракет. Южнокорейские власти полагают, что это угрожает стабильности региона. Однако в Северной Корее не планируют сворачивать свою программу испытаний, объясняя необходимостью защищать свой суверенитет.