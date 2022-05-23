Япония сообщила о наращивании оборонной мощи

Япония увеличивает свою оборонную мощь, в том числе из-за ситуации в зоне Тайваня. Такое заявление сделал японский премьер-министр Фумио Кисида. Он подчеркнул, что американский президент Джо Байден такое решение поддерживает.

«Мы намерены коренным образом усилить обороноспособность нашей страны. Соответствующие планы были поддержаны президентом США. <…> Мы заняты наращиванием своей оборонной мощи, учитывая при этом ситуацию вокруг Тайваня», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

Правящая в стране Либерально-демократическая партия еще в апреле попросила правительство рассмотреть возможность увеличения вдвое оборонного бюджета Японии и доведения его до 2% ВВП.

Японские власти уже на протяжении нескольких лет увеличивают расходы на оборону, эти действия критикуют соседние страны. В этом финансовом году количество выделенных на данные цели бюджетных денег выросло примерно на 50 миллиардов иен по сравнению с предыдущим годом и составило 5,37 триллиона иен (примерно 41,9 миллиарда долларов).