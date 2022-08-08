Япония сообщила о намерениях сохранить свои интересы в проекте «Сахалин-1»

Политика Японии по сохранению своих прав и интересов в нефтегазовом проекте «Сахалин-1» не претерпела никаких изменений. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда на пресс-конференции в Токио, передали в ТАСС.

По его словам, страна принимает во внимание решение российских властей о запрете сделок с долями иностранцев в стратегических компаниях.

«Мы в курсе подписания соответствующего указа. В настоящее время мы изучаем его детали, от комментариев по поводу какого-либо влияния я бы воздержался. Вместе с тем в нашей политике сохранения прав и интересов в проекте не произошло никаких изменений», — сообщил министр.

Указ о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых государств и международных организаций был подписан президентом России Владимиром Путиным 5 августа.

Ранее стало известно, что антироссийские санкции и введенные РФ ответные ограничения стали причиной сильного кризиса в индустрии суши в Японии. Цены сильно выросли на лосося и его икру.