Япония сообщила о межгосударственной конкуренции США и Китая

Япония назвала ситуацию в современном мире «межгосударственной конкуренцией США и Китая». Такая характеристика содержится в официальном ежегодном докладе по внешней политике страны — «Синей книге по дипломатии». Она была представлена правительству страны министром иностранных дел Японии Есимасой Хаяси. Об этом сообщило агентство Kyodo.

В докладе, в частности, говорится о том, что мир «ворвался в эпоху конкуренции США и Китая, межгосударственной конкуренции», сменив таким образом эпоху, когда лидерство США обеспечивало мир и процветание мирового сообщества».

Также в книге говорится о том, что страны так называемого ускоренного развития и развивающиеся страны «накопили силу и увеличили свое присутствие». Это могло стать причиной снижения мощи США как единственной сверхдержавы после окончания холодной войны.

При этом доклад отмечает «небывалое укрепление союза Японии и США»: с начала президентства Джо Байдена лидеры двух стран провели всемь переговоров по телефону. Кроме того, 15 разговоров провели главы МИД двух стран.

«Синей книгой по дипломатии» называют ежегодный доклад МИД Японии об отношениях страны с другими государствами мира.

Ранее министр финансов Японии Судзука заявил о намерении заставить страны G20 соблюдать санкции против РФ. Он сказал, что Япония заинтересована в усилении санкций против России. Также он отметил, что необходимо устранить возможные пути обхода текущих и будущих ограничений.