Япония сочла заявления Захаровой о связи с США неприемлемыми

Власти Японии сочли высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой об отношениях двух стран неприемлемыми. Генсек японского Кабмина Хирокадзу Мацуно обвинил дипломата в том, что она пытается переложить на них ответственность, передал ТАСС.

Мацуно заявил, что высказывания Захаровой о том, что японцы по указке покровителей из-за океана нагнетают антироссийскую истерию, совершенно несправедливы. По его словам, все нынешнее давление на Россию связано только с Украиной.

При этом генсек не ответил прямо на вопрос, будет ли Страна восходящего солнца вслед за США вводить дополнительные санкции. Но сказал, что Япония примет решение в тесном сотрудничестве со странами G7 и международным сообществом.

Захарова ранее упрекнула японские власти, что они послушно отрабатывают указания, полученные из-за океана.

Министр торговли Японии Коити Хагиуда ранее назвал усиление санкций против России единственным путем для стран Запада. Он признал, что ограничения наносят вред и японскому бизнесу в России.