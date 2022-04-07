Япония сочла заявления Захаровой о связи с США неприемлемыми
Генсек Кабмина Японии Мацуно назвал высказывания представителя МИД РФ Захаровой неприемлемыми
Власти Японии сочли высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой об отношениях двух стран неприемлемыми. Генсек японского Кабмина Хирокадзу Мацуно обвинил дипломата в том, что она пытается переложить на них ответственность, передал ТАСС.
Мацуно заявил, что высказывания Захаровой о том, что японцы по указке покровителей из-за океана нагнетают антироссийскую истерию, совершенно несправедливы. По его словам, все нынешнее давление на Россию связано только с Украиной.
При этом генсек не ответил прямо на вопрос, будет ли Страна восходящего солнца вслед за США вводить дополнительные санкции. Но сказал, что Япония примет решение в тесном сотрудничестве со странами G7 и международным сообществом.
Захарова ранее упрекнула японские власти, что они послушно отрабатывают указания, полученные из-за океана.
Министр торговли Японии Коити Хагиуда ранее назвал усиление санкций против России единственным путем для стран Запада. Он признал, что ограничения наносят вред и японскому бизнесу в России.